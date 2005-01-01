Нафтогаз оспорил приостановку решения Стокгольма по спору с Газпромом

Украинский Нафтогаз оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с Газпромом, сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража», – написал он в Facebook.

Витренко добавил, что, в отличие от арбитража, представление в апелляционный суд, как правило, является публичным, все желающие могут с ним ознакомиться.

На прошлой неделе Нафтогаз выразил надежду на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи контраргументов.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачивают 2,56 млрд долларов украинской компании, поскольку не уверены в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.