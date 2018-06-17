Собчак сравнила Красовского с бывшей домработницей

Телеведущая Ксения Собчак сравнила журналиста Антона Красовского с домработницей австралийской певицы Кайли Миноуг.

«Что общего между домработницей Кайли Миноуг и Антоном Красовским? Оба могут бесконечно давать интервью о бывших работодателях. Читаю третье интервью независимого кандидата в мэры, половина интервью – про Ксению Собчак. Я так понимаю, что это и есть главная предвыборная программа кандидата?» – написала Собчак в Twitter.

Напомним, журналист и открытый гей Красовский решил баллотироваться в мэры Москвы, подчеркивая в своем интервью, что Россия должна ориентироваться на европейские ценности, в том числе толерантность к меньшинствам.

Красовский заявлял, что Собчак считала его наемным работником и крепостным, когда он работал с ней в качестве консультанта. Также он заявил, что Собчак не до конца с ним рассчиталась.