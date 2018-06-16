Протестующие попытались перекрыть улицу в центре Еревана

Полиция оттеснила протестующих, которые пытались перекрыть улицу Налбандяна в центре Еревана, сообщают информационные агентства.

Участников акции протеста оттеснили на тротуар, передает РИА «Новости».

На акцию у здания Службы нацбезопасности Армении вышли сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны страны, депутата парламента Манвела Григоряна.

Григорян возглавляет «Союз добровольцев «Еркрапа». Его задержали в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. В СНБ сообщали, что у депутата нашли большое количество оружия.