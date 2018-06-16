Россияне Великая и Черемисинов завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

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НОВОСТЬ ЧАСА:На пешеходов в Москве наехал таксист из Киргизии
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале
Говорухин, которого мы потеряли
Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится
Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения
Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то ещё, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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Немецкие футбольные комментаторы стали народным посмешищем
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные телеканалы вынуждены проявлять изобретательность, чтобы качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа России Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
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