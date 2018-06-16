Россияне Великая и Черемисинов завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде Софья Великая и Алексей Черемисинов завоевали золотые медали.

Великая одержала победу в соревнованиях саблисток, победив со счетом 15:10 француженку Сесилию Бердер. Бронзу получили Светлана Шевелева (Россия) и Марта Пуда (Польша).

Рапирист Алексей Черемисинов победил итальянца Даниэле Гароццо со счетом 15:14. Бронза досталась Александру Чупеничу (Чехия) и Джорджо Аволе (Италия), передает ТАСС.

ЧЕ завершится 22 июня.