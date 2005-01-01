Россия продала половину имевшихся у нее казначейских бумаг США

В апреле Россия продала казначейские бумаги США на 47,5 млрд долларов, сообщает американский минфин.

Россия сохраняет бумаги на 48,7 млрд долларов, передает РИА «Новости».

В марте эта сумма составляла более 96 млрд долларов, передает ТАСС.

Сейчас Россия занимает 22-ю строчку в рейтинге держателей американских ценных бумаг. До апрельской продажи Россия была на 16-м месте. Лидерами остаются Китай (владеет ценными бумагами США на 1,18 трлн долларов) и Япония (1,031 трлн).

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Россия инвестирует в гособлигации США.