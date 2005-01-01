Сурков встретится с коллегами по «нормандской четверке»

В Париже 18 июня пройдет встреча помощников глав государств «нормандской четверки» по Украине; Москву на мероприятии будет представлять Владислав Сурков, сообщили в МИД.

Как передает РИА «Новости», помощники глав государств «Нормандской четверки» обсудят выполнение минских договоренностей, включая формулу Штайнмайера.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на встрече обсудят предложение России о миссии для охраны наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

Напомним, 12 июня, на полях встречи «нормандской четверки» в Берлине руководители внешнеполитических ведомств России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили ситуацию в Донбассе.

Тогда же лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявлял о пакете решений, которые позволят Киеву вернуть неподконтрольные территории Донбасса «на достойных условиях».

Позднее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что число погибших и пострадавших в Донбассе в 2018 году значительно сократилось.