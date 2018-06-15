В Грузии вызвали спецназ из-за портрета Ахмата Кадырова

Два автомобиля с российскими номерами, украшенные флагами Чечни и портретами Ахмата Кадырова, в пятницу привели к дестабилизации обстановки в Панкисском ущелье Грузии; местным властям пришлось вызывать спецназ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Напряженность возникла в селах Дуиси и Биркиани, где компактно, как во всем регионе, исторически проживают несколько тысяч этнических чеченцев-кистинцев.

В интервью телекомпании «Рустави-2» они рассказали о том, что появление машин, пассажиры которых выкрикивали: «Ахмат-силен!», вызвала у них озлобленность.

С машин были сорваны флаги и портреты. Начались словесные оскорбления и физические стычки, сообщает телекомпания.

МВД Грузии направило спецназ, который разрядил обстановку, не дав возможности происходящему перерасти во что-то большее.