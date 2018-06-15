Исландия поблагодарила Россию за хороших людей

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хейдур Хадльгримссон поблагодарил российскую сторону за гостеприимный прием на ЧМ-2018 и поздравил сборную России с победой в стартовом матче турнира.

«Хочу поздравить сборную России с победой. Спасибо за тот прием, который нам здесь оказывается. Нам выбрали красивое место – Геленджик, там хорошие люди, прекрасное поле, теплый прием. Надеюсь, мы сможем отблагодарить тех, кто нас встретил», – цитирует Хадльгримссона ТАСС.

В субботу, 16 июня, сборная Исландии стартует на ЧМ-2018 матчем с аргентинцами на московском стадионе «Спартак». Команда прилетела в российскую столицу в четверг из Геленджика, где базируется во время турнира.

Накануне сборная России в матче открытия ЧМ-2018 разгромила команду Саудовской Аравии. После завершения матча-открытия президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что игроки футбольной команды королевства будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в игре с командой России.