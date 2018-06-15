Саудовских футболистов пообещали наказать за провал в игре с командой России

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что игроки футбольной команды королевства будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в игре с командой России в матче открытия чемпионата мира на московском стадионе «Лужники».

По словам Иззата, несколько игроков сборной Саудовской Аравии получат взыскание, в их числе вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави, передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», – сказал саудовский спортивный чиновник, выразив сожаление в связи с тем, что команда не справилась с одной из задач своей подготовки – преодолением страха перед сильными соперниками при игре на их территории.

Более резкой реакция на проигрыш оказалась у главы национального комитета королевства по спорту Турки Аль аш-Шейха. Он заявил, что игроки сборной «очернили его лицо».

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.