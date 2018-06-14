Назван необходимый для прохода на «Лужники» запас времени

На матч открытия ЧМ-2018 по футболу стоит отправиться за три-четыре часа до начала игры, заявил ответственный за безопасность на стадионе «Лужники» глава московского объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур Олег Завалюев.

«На первом матче будет около 80 тыс. зрителей. Пропускная система на это рассчитана, но лучше прийти раньше», – цитирует Завалюева РИА «Новости».

По его словам, вероятно, зрителям могут разрешить пронести с собой «бутылочку воды», однако «требования будут, как в аэропорту».

«Постарайтесь сдать все в камеры хранения, чтобы на входе не организовывать очередь, это может немного затянуть. Были проведены тренировки на всех стадионах и пропускная способность просчитана. Если вы двинетесь на стадион часа за три-четыре, вы пройдете без всяких вопросов», – добавил Завалюев.

Кроме того он призвал зрителей матча ориентироваться на те сектора стадиона «Лужники», которые указаны в билетах, чтобы выйти из метро либо на «Спортивной», либо на «Воробьевых горах».

«Сегодня будут перекрыты ряд улиц. Советую болельщикам и гостям прочитать ряд инструкций, и идти нужно от билета: если в билете указан сектор А или сектор С, то будут предлагаться для входа соответствующие направления. Машины будут останавливаться на рубеже Хамовнического вала, далее мы вливаемся в толпу болельщиков и по своим коридорам заходим на свои места», – резюмировал Олег Завалюев.

Ранее сообщалось, что председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии при наличии билета на игру.