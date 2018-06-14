Силуанов призвал привлечь частные инвестиции для пенсионной реформы

Для реализации реформы пенсионной и налоговой систем нужны дополнительные ресурсы, в том числе частные инвестиции, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величины базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины», – приводит его слова РИА «Новости».

Силуанов напомнил, что сейчас постоянный тариф не пенсионное страхование составляет 26%.

Первый вице–премьер также сообщил, что правительство не планирует менять базовые параметры налоговой системы в ближайшие шесть лет.

По его словам, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% принесет российскому бюджету дополнительно около 600 млрд рублей в год с 2019 года.

«Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года», – сказал Силуанов.

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Он также заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По его словам, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.