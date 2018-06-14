Президент Владимир Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике, возложив на него в том числе вопросы местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля.

«Реорганизовать управление президента РФ по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований», – говорится в тексте указа.

Там же отмечается, что экспертное управление президента будет отвечать за обеспечение деятельности по применению цифровых технологий и технологическое развитие, а управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии будет преобразовано в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На него возложат в том числе обеспечение деятельности президента по вопросам государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий.