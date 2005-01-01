Названа главная выгода от повышения пенсионного возраста

«Сложились все условия, чтобы начать постепенное повышение пенсионного возраста, для того чтобы поддержать соотношение пенсий и заработных плат, активизировать индексацию пенсий, повысить их покупательную способность», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Владимир Назаров. В четверг премьер Дмитрий Медведев предложил поднять возраст выхода на пенсию.

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров считает, что обойтись без повышения пенсионного возраста было нельзя.

«Мы находимся, как большинство развитых и развивающихся стран, в процессе старения населения. Рождаемость сильно отличается от того времени, когда создавалась и вводилась пенсионная система. Люди получают высшее образование и позже выходят на рынок труда. Это приводит к тому, что в России соотношение между работниками и пенсионерами ухудшается. Уже сейчас этот показатель составляет практически один к одному, то есть на одного получателя у нас один донор», – пояснил Назаров.

По его словам, распределительная пенсионная система в нынешних российских реалиях не может обеспечивать стабильность «соотношения между пенсиями и зарплатами и достойное увеличение пенсий, наращивание покупательной способности пенсионеров».

«Сложились все условия, чтобы начать постепенное повышение пенсионного возраста, для того чтобы поддержать соотношение пенсий и заработных плат, активизировать индексацию пенсий, повысить их покупательную способность», – сказал Назаров.

Согласно заявлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в реальных ценах Россия сможет ежегодно увеличивать пенсию на тысячу рублей.

«Без повышения пенсионного возраста мы едва ли могли обеспечить 500 рублей дополнительной индексации. Эта разница будет каждый год накапливаться. Возможно, первый год это выглядит не так внушительно, но накопление этого прироста даст к 2030 году то, что в процентом выражении пенсия будет на 30% выше, чем без повышения пенсионного возраста. При нынешних ценах средняя пенсия была бы 20 тысяч рублей», – подытожил Владимир Назаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период – начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – сказал Медведев.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.