Российская сеть фастфуда закрыла рестораны в США

Сеть «Теремок» закрыла в Нью-Йорке два ресторана; больше заведений у компании в США не осталось, сообщили рестораторы, уточнив, что меняют местоположение и подыскивают другой вариант размещения.

«К сожалению, оба наших ресторана действительно закрыты... Как только появятся какие-либо новости, мы сообщим вам об этом», – цитируют «Ведомости» представителя сети «Теремок».

Как сообщил vc.ru основатель «Теремка» Михаил Гончаров, оба ресторана были закрыты в мае по решению компании, добавив, что это «технический момент». При этом Гончаров не уточнил, когда будут открыты новые точки.

В марте Гончаров сообщал, что его компания столкнулась с «враждебностью» со стороны санитарного инспектора Нью-Йорка. При проверке ресторанов «Теремок» у их представителей интересовались, связана ли сеть с президентом России Владимиром Путиным, не причастна ли она к отмыванию денег и не проводит ли некие тайные встречи.

Тогда же санитарная служба Нью-Йорка постановила приостановить работу «Теремка» на Седьмой авеню, 358 из-за грызунов, но впоследствии ресторан прошел повторную проверку.

Первый ресторан «Теремок» в Нью-Йорке открыли в 2016 году.

Отметим, в начале июня президент России Владимир Путин усомнился в том, что ресторатор Евгений Пригожин (не связанный с «Теремком») может повлиять на выборы в США. В феврале Вашингтон выдвинул обвинения против 13 граждан России в связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы. Оспорить претензии американской стороны в федеральном суде в Вашингтоне решили компании «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина.