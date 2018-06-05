Путин в ответ на вопрос о Пригожине напомнил о Соросе

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что «ресторатор» Евгений Пригожин может повлиять на выборы в США.

Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью австрийскому телеканалу ORF попросил видеть разницу между деятельностью государства и отдельных россиян или юридических лиц.

Путин прокомментировал замечание о том, что Пригожина называют его поваром: «Он действительно занимается ресторанным бизнесом, это его экономическая база, он ресторатор в Петербурге».

«Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?» – заявил Путин.

На это ведущий ORF Армин Вольф заметил, что у Пригожина есть не только ресторанный бизнес, но и фирмы, работающие с Минобороны России. Ведущий заявил, что на «фабрику троллей» тратятся миллионы долларов.

Путин предложил обратиться за разъяснениями к самому Пригожину, подчеркнув, что «государство не имеет к этому никакого отношения».

Для сравнения Путин напомнил о Джордже Соросе, предложив поинтересоваться у Госдепа деятельностью этого американского финансиста. Как заявил Путин, «Госдеп ответит, что не имеет никакого отношения» к деятельности Сороса.

«А у нас это личное дело господина Пригожина», – сказал Путин.

В феврале США выдвинули обвинения против 13 граждан России в связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы. Оспорить претензии американской стороны в федеральном суде в Вашингтоне решили компании «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина.