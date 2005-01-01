Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Энергоснабжение Крыма, прерванное ранее в среду из-за аварии на подстанции в Краснодарском крае, полностью восстановлено, говорится в заявлении Минэнерго.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава республики Сергей Аксенов пообещал, что энергоснабжение Крыма восстановят в течение трех часов. Ранее в среду в Крыму начались масштабные перебои со светом и связью.