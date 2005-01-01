Аксенов сказал, почему «весь Крым остался без света»

Энергоснабжение Крыма восстановят в течение трех часов, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», – написал Аксенов в Facebook.

В Минэнерго сообщили, что энергоснабжение Крыма, нарушенное из-за аварии на подстанции в Краснодарском крае, восстанавливается, передает РИА «Новости».

Ранее в среду в Крыму начались масштабные перебои со светом и связью.