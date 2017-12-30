Украинский генерал рассказал, когда Россия «все отдаст»

Экс-замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что меморандум Украины с обвинениями в адрес России поможет принести Киеву «очевидные выигрыши».

Романенко заявил, что переданный в Международный суд ООН меморандум по делу о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма – «хороший подарок россиянам».

По его словам, ситуация с меморандумом отразится на имидже России и выплатах Украине компенсаций по решению Стокгольмского арбитража.

«Вот мы выиграли 4,5 млрд долларов у Газпрома. С учетом того, что мы проиграли 2 млрд, они нам должны по Газпрому отдать еще 2,5 млрд. Раньше или позже, но отдадут. А ведь то, что они не отдают долги, – это подрыв российского имиджа, их великодержавных имперских амбиций. Поэтому рано или поздно эти деньги должны будут нам вернуться», – цитирует «Апостроф» Романенко.

Экс-замглавы Генштаба отметил, что за «очевидные выигрыши» Украине предстоит бороться. «Рано или поздно они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) нам все отдадут. Те же немцы совсем недавно расплатились по государственным обязательствам за Вторую мировую войну. Многих из немцев это чему-то научило, но не совсем. Видите, им нужен этот «Северный поток – 2», – добавил он.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Напомним, в конце 2017 года Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования.