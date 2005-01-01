Пожарный Ил-76 сбросил воду на инспекторов ДПС

Ил-76П отрабатывал действия при тушении лесных пожаров под Ногинском и по ошибке сбросил тонны воды на инспекторов ДПС.

Отмечается, что пожарный самолет должен был сбросить воду на лесной массив, но экипаж немного промахнулся и облил дежуривших на дороге полицейских, сообщает «Вести.ру».

На инспекторов вылилась часть из 40 тонн воды.

Один из полицейских снимал работу пожарных на видео из салона автомобиля и не пострадал. Остальные восприняли произошедшее с юмором.