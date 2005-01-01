Эксперт объяснил разное понимание денуклеаризации у Трампа и Ким Чен Ына

«Когда две стороны долгое время были во враждебных отношениях, они не могут сразу сблизиться. Все идет нормально», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун, комментируя разное понимание денуклеаризации Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Отсутствие сегодня договоренностей о том, как должна проходить денуклеаризация, не означает их отсутствия и завтра, отметил эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. Самое главное, что был разговор о намерениях.

При этом исключительно важным является то, что КНДР согласна на денуклеаризацию Корейского полуострова, и еще более важно обещание Дональда Трампа дать гарантии безопасности северной КНДР, подчеркнул эксперт. «США ни одному из государств, во главе которых стоят коммунистические партии, таких гарантий письменных никогда не давали», – указал он, добавив, что таким образом американцы признают северокорейский режим.

Ким Ен Ун считает, что скорее всего ситуация будет развиваться по сценарию лидера КНДР. Несмотря на свои заявления, фактически Трамп согласен на постепенный процесс. «То, что они гарантируют безопасность – это именно то, чего требовали северяне. А это является самым главным», – отметил эксперт.

Согласование же путей, как будет происходить обеспечение договоренностей, исполнение денуклеаризации – это дело последующее, хотя сегодня уже госсекретарь Майк Помпео поехал в Южную Корею и будет обсуждать с представителями КНДР уже какую-то конкретику, рассказал Ким Ен Ун. Со своей стороны в качестве гарантий американцам нужно будет отказаться от учений в Южной Корее (как уже обещал Трамп), а также от стратегического плана 5015, предполагающего удары по северокорейской территории, пообещать впредь не завозить в порты Республики Корея ядерное оружие, атомные авианосцы, подлодки, стратегические бомбардировщики, считает эксперт.

Тем не менее, Ким Ен Ун не исключает срыва договоренностей, так как против взаимодействия двух стран выступает ряд сил в самих США и Южной Корее, а также Япония и Великобритания. «Все зависит от того, как американцы будут себя вести. Накануне Майк Помпео говорил о том, что США настаивают на всеобъемлющем, контролируемом и необратимом разоружении Северной Кореи. Но этой фразы сейчас нет. Значит теперь речь идет о взаимном компромиссе, более разумном подходе к решению проблем», – указал собеседник.

«Трамп проявил себя разумно, хотя против него сразу началась атака из-за того, что он потакает северокорейскому лидеру. Похвалы заслуживает и та, и другая сторона. Если Трамп продолжит вести взятую линию на компромисс, то и северокорейцы пойдут по этому пути», – резюмировал Ким Ен Ун.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Внимание к переговорам Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было приковано во всем мире. Приветственное рукопожатие лидеров длилось долгие 12 секунд. Они не только лично побеседовали более получаса, но и договорились по некоторым весьма спорным моментам, прежде всего по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в среду сообщалось, что у Трампа и Ким Чен Ына разное понимание того, как должна проходить такая денуклеаризация.