Минсельхоз США снизил прогноз по урожаю и экспорту пшеницы из России

Американский минсельхоз снизил прогноз по урожаю пшеницы в России и экспорту зерна из страны в 2018-2019 сельскохозяйственном году.

По прогнозу ведомства, урожай пшеницы в России в следующем сезоне составит 68,5 млн тонн, тогда как майская оценка составляла 72 млн тонн. Переходящие запасы на конец июня следующего года снизятся до 5,222 млн тонн с 10,722 млн на конец текущего сельхозгода, передает РИА «Новости».

Экспорт пшеницы из России может составить 35 млн тонн (прогноз в мае – 36,5 млн тонн), оценка была снижена в результате изменения прогноза по урожаю. При этом прогноз по поставкам зерна за рубеж в текущем сезоне был повышен до 40,5 млн тонн с 39,5 млн в майском обзоре.

В свою очередь Соединенные Штаты в 2018-2019 сельхозгоду могут, по оценке министерства, экспортировать 26 млн тонн зерна (прогноз улучшен с 25 млн тонн), страны Евросоюза – 29 млн тонн (оценка не менялась). Глобальное производство пшеницы в будущем сезоне может составить 744,686 млн тонн (майская оценка – 747,756 млн).

По данным Росстата, урожай пшеницы в России в 2017 году составил 85,9 млн тонн, зерна в целом – 135,4 млн тонн. Экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 35,474 млн тонн, включая 27,075 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз России ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 млн тонн, поставки пшеницы – 40 млн тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе – по поставкам зерна в целом.