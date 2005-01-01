Интенсивность движения по Крымскому мосту побила рекорд

Больше 25 тыс. машин проехали по Крымскому мосту 10 июня, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань» Росавтодора, в оперативном управлении которого находится автодорожная часть моста.

«В минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту. В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тыс. автомобилей в обе стороны», – передает сообщение РИА «Новости».

Всего же за три минувших праздничных выходных дня в сторону Керчи проехали 38,4 тыс. транспортных средств, в обратную сторону – 33,3 тысяч, передает ТАСС.

За 12 суток с начала летнего сезона по Крымскому мосту проехали более 186 тыс. автомобилей, в том числе 103 тысяч в сторону Крыма и более 83 тысяч – в сторону Тамани.

Ранее сообщалось, более 125 тыс. автомобилей и мотоциклов проехали по Крымскому мосту в обе стороны за первые десять дней с момента открытия движения.

15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Затем одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов.