В Шереметьево образовались очереди из-за ЧМ

В московском аэропорту Шереметьево пассажирам пришлось порядка 40 минут провести в очереди на регистрацию из-за зависшей системы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Причиной стал слишком большой поток пассажиров, часть из которых составляют болельщики.

Отметим, что дополнительные проверки на всех железнодорожных вокзалах Москвы из-за ЧМ-2018 также занимают значительно больше времени, чем обычно.

Между тем президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в России на чемпионате мира нет никаких проблем с безопасностью, а уже прибывающие иностранные болельщики хвалят общественный транспорт в России. Так, британская писательница Кэти Хопкинс отметила, что российское метро, подготовленное к ЧМ, отличается от британского тем, что является «чистым, безопасным и историчным».