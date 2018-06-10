Московское метро восхитило британскую писательницу

Писательница Кэти Хопкинс сравнила метро в России и Великобритании.

Как заявила Хопкинс в Twitter, российское метро, подготовленное к чемпионату мира по футболу, отличается от британского тем, что является «чистым, безопасным и историчным».

«Блестяще», – заявила писательница.

По ее словам, московское метро «готово к ЧМ-2018», передает RT.