Перед ЧМ-2018 в метро Петербурга провели первый в России подземный матч

Матч, посвященный предстоящему ЧМ-2018 по футболу, впервые прошел в метро Петербурга; игра прошла в ночь на 9 июня на станции метро «Международная», сообщила пресс-секретарь подземки северной столицы Юлия Шавель.

«Игра прошла на платформе станции «Международная», где для этого было оборудовано специальное поле. На него вышла команда, в состав которой вошли руководители Петербургского метрополитена, а их соперниками стали участники клуба болельщиков сборной России Russia unites», –цитирует Шавель ТАСС.

Также представитель метрополитена отметила, что в подземки Петербурга «это точно первый футбольный матч», добавив, что возможно игра также является первым в России подземным футбольным матчем.

По словам Юлии Шавель, игра завершилась со счетом 8:6 в пользу команды болельщиков российской сборной.

«Все участники матча получили благодарственные письма за участие в игре. Метрополитен также подарил команде соперников памятные жетоны, посвященные новым станциям «Новокрестовская» и «Беговая» (открытые в мае к ЧМ-2018, – прим. ВЗГЛЯД), а мы получили от болельщиков фирменные шарфы», – сообщила Шавель.

Также она отметила, что матч проходил ночью, когда метро было закрыто для пассажиров, но сотрудники метрополитена, несмотря на игру, проводили на станции плановые работы.

«Инициатива провести игру пошла от Петербургского метрополитена. Клуб болельщиков сборной также собирается провести и другие матчи на нестандартных площадках – на пароме и на крыше здания. Надеемся, что у них все получится», – резюмировала Юлия Шавель.

Напомним, ранее Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей предприятий российской столицы предоставить своим работникам выходной 14 июня – в день открытия ЧМ-2018 по футболу.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.