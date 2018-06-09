Собянин предложил устроить выходной в день открытия ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей предприятий российской столицы предоставить своим работникам выходной 14 июня – в день открытия ЧМ-2018 по футболу.

«Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14 числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы», – цитирует Собянина РИА «Новости».

Также, выступая на открытии городского оперативного штаба ЧМ, мэр Москвы призвал автомобилистов пользоваться во время чемпионата общественным транспортом.

«Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах, но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия», – подчеркнул Собянин.

По мнению главы российской столицы, в Москву на церемонию открытия ЧМ-2018 ожидается более десяти глав государств.

«Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и т.д.», – добавил Собянин.

Накануне президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию ЧМ по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.