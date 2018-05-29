Метростроители в Петербурге пожаловались на многомиллиардную задолженность

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...

Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...

«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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          Метростроители в Петербурге пожаловались на многомиллиардную задолженность

          29 мая 2018, 18:26

          Текст: Антон Касс

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          Дирекция транспортного строительства Петербурга не выплатила треть от стоимости контракта – 10 млрд рублей – компании «Метрострой» за работы на новых станциях метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая», возводимые к ЧМ-2018 по футболу, сообщили в пресс-службе подрядчика.

          «На момент сдачи сумма неоплаченных заказчиком работ составила порядка 10 млрд рублей, то есть одной трети от стоимости контракта. При этом заказчик еще выставляет ОАО «Метрострой» пени за непогашение аванса», – цитирует сообщение ТАСС.

          В «Метрострое» выразили категорическое несогласие с таким подходом и нмерены «предпринимать всевозможные меры для отстаивания своих интересов и интересов подрядных организаций, задействованных при строительстве Невско-Василеостровской линии».

          В пресс-службе компании отметили, что сумма 10 млрд рублей образовалась из дополнительных работ, которые не учитывались в общей сумме контракта.

          В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, которому подведомственна дирекция транспортного строительства, в свою очередь заявили, что задолженности по указанному контракту у заказчика якобы нет.

          «У нас на данный момент «Метрострою» выплачено 28,3 млрд рублей, в соответствии с контрактом цена его 31,4 млрд рублей. Плюс к этому есть 4,5 млрд рублей аванса, который выдан «Метрострою» на строительство Невско-Василеостровской линии, и этот аванс не погашен – «Метрострой» не предоставил документы по факту выполнения этих работ», – сообщили в пресс-службе комитете, добавив, что «Метрострой» к ним с данной претензией не обращался.

          Также в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявили о якобы имеющихся у «Метростроя» непогашенных авансах по возводимым станциям, которая в целом составляет 7,9 млрд рублей.

          Строившиеся к ЧМ-2018 по футболу станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» официально были открыты 26 мая. Их итоговая стоимость составила 31,4 млрд рублей, при этом стоимость работ с учетом финансирования из федерального бюджета составляет 36,8 млрд рублей.


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