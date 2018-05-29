Метростроители в Петербурге пожаловались на многомиллиардную задолженность

Дирекция транспортного строительства Петербурга не выплатила треть от стоимости контракта – 10 млрд рублей – компании «Метрострой» за работы на новых станциях метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая», возводимые к ЧМ-2018 по футболу, сообщили в пресс-службе подрядчика.

«На момент сдачи сумма неоплаченных заказчиком работ составила порядка 10 млрд рублей, то есть одной трети от стоимости контракта. При этом заказчик еще выставляет ОАО «Метрострой» пени за непогашение аванса», – цитирует сообщение ТАСС.

В «Метрострое» выразили категорическое несогласие с таким подходом и нмерены «предпринимать всевозможные меры для отстаивания своих интересов и интересов подрядных организаций, задействованных при строительстве Невско-Василеостровской линии».

В пресс-службе компании отметили, что сумма 10 млрд рублей образовалась из дополнительных работ, которые не учитывались в общей сумме контракта.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, которому подведомственна дирекция транспортного строительства, в свою очередь заявили, что задолженности по указанному контракту у заказчика якобы нет.

«У нас на данный момент «Метрострою» выплачено 28,3 млрд рублей, в соответствии с контрактом цена его 31,4 млрд рублей. Плюс к этому есть 4,5 млрд рублей аванса, который выдан «Метрострою» на строительство Невско-Василеостровской линии, и этот аванс не погашен – «Метрострой» не предоставил документы по факту выполнения этих работ», – сообщили в пресс-службе комитете, добавив, что «Метрострой» к ним с данной претензией не обращался.

Также в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявили о якобы имеющихся у «Метростроя» непогашенных авансах по возводимым станциям, которая в целом составляет 7,9 млрд рублей.

Строившиеся к ЧМ-2018 по футболу станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» официально были открыты 26 мая. Их итоговая стоимость составила 31,4 млрд рублей, при этом стоимость работ с учетом финансирования из федерального бюджета составляет 36,8 млрд рублей.