Президент ФИФА оценил безопасность ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в России на Чемпионате мира 2018 года нет никаких проблем с безопасностью.

Он отметил, что не сомневается в надежности мер обеспечения безопасности, добавив, что нет никаких оперативных данных об угрозах безопасности на ЧМ, передает «Интерфакс».

7 июня Инфантино заявил, что Россия полностью готова к ЧМ-2018.

Чемпионат мира начнется 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии.