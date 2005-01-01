Еврокомиссия выдвинула Украине условие для нового транша помощи

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте назвал условие, при котором Украина сможет рассчитывать на новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

По его словам, новый транш в размере до 1 млрд евро будет «строго связана» с проведением реформ в стране. «Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», – приводит его слова РИА «Новости».

Домбровскис заметил, что Киев должен выполнить условия в рамках борьбы с коррупцией, данные еще в рамках прошлой программы макрофинансовой поддержки, но до сих пор не выполненные.

Вице-президент ЕК также призвал «в кратчайшие сроки» выделить средства Украине. Он отметил, что реформы в этой стране могут прекратиться без европейской помощи.

«Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов», – заявил он.

«Если мы промедлим или отвернемся от Украины, риск обратного хода реформ может быть высоким», – предупредил еврочиновник.

В конце мая постпреды стран Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине по кредиту в размере 1 млрд евро.