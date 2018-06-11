Сенатор прокомментировал расширение антироссийских санкций США

Американский санкционный механизм вышел из-под контроля здравого смысла, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более что в случае с Россией нет ни первого, ни второго», – сказал Косачев, передает РИА «Новости».

По словам сенатора, если авторы санкций это признают, это будет означать для них «политическое харакири». «Вот и крутится этот маховик – без цели и без смысла, кроме попыток радикального крыла американской политики всеми средствами самоутвердить исключительность США в современном мире», – отметил он.

Эти попытки, добавил он, выглядят все более неубедительно жалко.

Ранее в понедельник зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что нужно симметрично ответить на включение новых российских компаний в санкционный список США.

Минфин США включил в санкционные списки еще троих россиян, три российские компании и две связанные с ними структуры.