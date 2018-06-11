В Госдуме предложили симметрично ответить на новые санкции США

Надо ответить симметрично на включение новых российских компаний в санкционный список США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично», – казал Чепа, передает РИА «Новости».

По его мнению, распространение информации, в том числе через IT-компании, представляет для пропаганды США проблему. «Они пытаются заблокировать любые другие каналы, которые доводят не ту информацию, которая выгодна США. Мы должны отвечать симметрично», – добавил он.

Ранее в понедельник минфин США включил в санкционные списки еще троих россиян, три российские компании и две связанные с ними структуры.