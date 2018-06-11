США расширили санкции против России

Минфин США включил в санкционные списки еще троих россиян, три российские компании и две связанные с ними структуры.

В обновленный список, куда входят лица и структуры, подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак, попала имеющая офисы в Москве и Санкт- Петербурге консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности. А также связанные с ней структуры – Embedi, работающая в Израиле, и Erpscan, имеющая представительства в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве, передает ТАСС.

Кроме того, в санкционный список попало ООО «Дайвтехносервис», сотрудничающее, по мнению составителей списка, с ФСБ, в отношении которой также действуют ограничения Минфина США. За связи с ФСБ также под санкции попало Научно-исследовательский институт «Квант».

В списки добавлены трое россиян – Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они имеют отношение к «Дайвтехносервису».

Как пояснил глава минфина США, попавшие под санкции российские компании подрывают безопасность Вашингтона и его союзников, передает РИА «Новости».

Ранее минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Однако американцы своим новым законом еще ни разу не воспользовались.