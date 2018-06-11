Кубанская журналистка уволилась после скандала с испанцем

Журналистка «Кубанских новостей» уволилась после обрушившейся на нее критики за разговор с испанским журналистом Альфредо Паскуалем.

Корреспондент приняла решение уволиться, сообщает портал Politeka.

Напомним, российская журналистка попыталась выяснить у испанского корреспондента Альфредо Паскуаля, почему он в своей статье раскритиковал Краснодар, однако пользователи сети ее высмеяли и сравнили с российским вице-премьером Виталием Мутко.