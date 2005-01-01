Истребитель ВВС США разбился в Японии

В районе Окинавы потерпел крушение истребитель ВВС США F-15, сообщают информационные агентства.

Экипаж катапультировался, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Он спасен силами самообороны Японии, передает РИА «Новости».

Самолет упал в море в 80 км от города Наха вскоре после взлета с базы ВВС США Кадэна на Окинаве.

Напомним, в США уже выражали беспокойство в связи с тем, что за последнее время в американских ВВС возросло число авиационных происшествий.

Кроме того, часто авиаинциденты с американской военной техникой происходят в Японии, что вызывает тревогу у местных жителей. Так, в апреле F-35 пришлось совершить аварийную посадку. В феврале у американского истребителя загорелся двигатель.