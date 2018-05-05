Зафиксирован двукратный рост числа происшествий в ВМС США

Число инцидентов класса «С», то есть наземных происшествий в авиации Военно-морских сил США, в период с 2012 по 2017 годы возросло более чем в два раза, сообщил командующий военно-морской авиацией США вице-адмирала ДеВольф Миллер.

«С 2012 года доля авиационных инцидентов класса «С» более чем удвоилась – с 9,86 сбоя на 100 тыс. летных часов до 20,25 в 2017-м финансовом году», – приводит его слова Defense News.

Миллер добавил, что все сбои такого класса являются предотвращаемыми, а значительная их часть обнаруживается в ходе обычного технического обслуживания.

Ущерб от инцидентов подобного рода может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. долларов и сопровождаться различными поломками техники, а также травмированием персонала.

Вице-адмирал ВМС США объяснил такую негативную тенденцию снижением квалификационного уровня технического персонала и сокращением количества летных часов, что сказывается на навыках летчиков.

В США ранее уже выражали беспокойство в связи с тем, что за последнее время в американских ВВС возросло число авиационных происшествий. Пентагон признавал, что имеющаяся статистика по такого рода инцидентам «является ненормальной». Американские военные эксперты бьют тревогу: военным летчикам США грозит опасность из-за полетов на устаревших боевых самолетах.

Тем не менее, авиапроисшествия не прекращаются. Так, 2 мая в американском штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет ВВС США С-130 «Геркулес».