Порошенко увидел «мощный сигнал поддержки Украины» от G7

Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением по итогам встречи лидеров «большой семерки», отметив, что G7 подала «мощный сигнал» поддержки Киеву.

«Благодарен лидерам Большой Семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины», – написал он в своем Facebook.

По его мнению, саммит лидеров G7 показал, что Украина «находится среди ключевых приоритетов Свободного мира».

Также он приветствовал «четкий консолидированный месседж» лидеров «большой семерки» о том, что «Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства».

«Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти!» – заявил Порошенко.

Между тем, ранее в воскресенье официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что члены «большой семерки» призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», но после этого сразу сами сцепились в «адской драке».

По итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются, президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и велел представителям США не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.