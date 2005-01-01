Захарова рассказала об «адской драке» членов G7

Члены «Большой семерки» призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», но после этого сразу сами сцепились в «адской драке», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», – написала в своем Facebook Захарова.

Ранее западные СМИ также заметили, что встреча «Большой семерки» была сумбурной.

Напомним, по итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются, а президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи. Американский лидер велел представителям США не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.