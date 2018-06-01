Путин посетил новый корпус Морозовской детской больницы

Президент Владимир Путин посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, где навестил нескольких пациентов.

О работе Морозовской детской больницы президенту рассказали главврач учреждения и мэр Москвы Сергей Собянин.

Корпус рассчитан на 500 мест; в нем открыто отделение для лечения детей, имеющих нарушения сердечного ритма, а также работает центр детского инсульта, передает РИА «Новости».

Помощь в Морозовской детской больнице ежегодно получают более 120 тыс. пациентов.

После обхода глава государства прошел в конференц-зал, где проходила видеосвязь с больницей из Севастополя.

Владимир Путин также посетил нескольких пациентов. Сначала он зашел в палату, где после лежала 16-летняя девушка; российский лидер поинтересовался ее самочувствием, а также подробно расспросил, как проходила операция, кто ее проводил и сколько времени это заняло.

После президент России зашел в палату к шестилетнему Савелию, который восстанавливался после пересадки почки.

«Вы президент?», – уточнил мальчик перед началом разговора.

Путин утвердительно кивнул, и затем Савелий уже готов был ему многое рассказать. Он сообщил, что ему не очень нравятся процедуры, потому что это больно, а также рассказал, что он любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет выписаться, чтобы гулять.

«Потерпи, мой хороший», – приободрил его Владимир Путин.