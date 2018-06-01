Суд отклонил требование экологов остановить «Северный поток – 2»

Суд в Германии отказал «Союзу сохранения природы и биологического разнообразия» (NABU) в иске с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Принимая решение, суд основывался на «балансе интересов», отдав приоритет обеспечению безопасности энергоснабжения Германии и Европы, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд решил, что энергоснабжение, являясь компонентом услуг, предоставляемых в общественных интересах, является необходимым условием обеспечения достойного существования человека. А создание надежного, недорогого, дружественного к потребителю, эффективного, и экологически ответственного пути снабжения газом вносит важный вклад в развитие экономики Германии.

Ранее NABU, подавшая иск в марте, заявила о намерении добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока-2» в Грайфсвальдском заливе. Несмотря на это, оператор строительства газопровода компания Nord Stream 2 AG начала подготовку к работам.

Природоохранные организации WWF и NABU еще в начале года обратились к властям Германии с требованием отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС.