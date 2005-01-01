Испанский парламент вынес вотум недоверия правительству

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании в ходе заседания в пятницу вынес вотум недоверия правительству Народной партии Мариано Рахоя, новым премьер-министром станет глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

За отставку правительства проголосовали 180 депутатов (необходимое для объявления вотума абсолютное большинство в 176) от восьми партий – ИСРП (84 мандата), Podemos (67 мандатов), Левые республиканцы Каталонии (9), Европейская демократическая партия Каталонии (8), Баскская националистическая партия (5), валенсийская Compromís (4), баскская левая EH Bildu (2) и Новые Канары (1), передает РИА «Новости».

Это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.

Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров был утвержден в ноябре 2016 года.

Еще до голосования Рахой поздравил Санчеса и поблагодарил испанцев за поддержку. Он отметил, что как демократ признает результат голосования, но не может «разделить то, что произошло». Рахой подчеркнул, что для него «было честью быть председателем правительства Испании», и он думает, что «выполнил свой политический мандат – служить людям».

Причиной вотума недоверия стал вынесенный на прошлой неделе приговор Национального суда Испании по основному эпизоду громкого коррупционного дела «Гюртель», в котором оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии «черной кассы». Сама НП, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тыс. евро штрафа – как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

Кресло премьер-министра переходит к 46-летнему лидеру испанских социалистов Педро Санчесу. Указ о его утверждении должен подписать глава государства, король Фелипе VI.

Последним представителем этой партии на посту главы правительства был Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004-2011 годы). Санчес в пятницу заявил, что страна «открывает новую страницу своей демократии». «Новое правительство будет отстаивать интересы всех испанцев. Спасибо за вашу поддержку! Теперь – приступаем к работе»,– заявил он с трибуны парламента еще до голосования, пишет «Коммерсант».

Политик уже дал понять, какие вопросы будет считать для себя приоритетными. В частности, он пообещал восстановить диалог между центральными властями страны и Каталонией. Новое правительство, как ожидается, не будет пытаться менять одобренный ранее госбюджет, который принимался под руководством «Народной партии» – чтобы, по словам Санчеса, «сохранить экономическую стабильность в чрезвычайно сложный момент». Также теперь Испанию, по всей видимости, ждут новые досрочные выборы, но их дата пока неизвестна.

При этом в Народной партии предупреждают, что теперь Испанию ждет период нестабильности. А будущее правительство «народники» уже окрестили «правительством Франкенштейна» – такую характеристику Мариано Рахой дал кабмину, который будет сформирован из числа членов партий, поддержавших вотум недоверия. С идеологической точки зрения они придерживаются разных позиций, и едва ли не все, что их объединяет, –это желание перемен и нелюбовь к Народной партии.