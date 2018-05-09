Глава Россотрудничества в Киеве попал в базу «Миротворца»

Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Воробьев внесен в базу данных за «антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины», передает РИА «Новости».

Кроме того, его обвиняют в организации «мероприятий по российской экспансии и пропаганде на Украине: ответственный за так называемую защиту русскоязычного населения Украины».

Ранее в среду в Киеве украинские радикалы напали на Воробьева, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Его облили нечистотами и зеленкой.

Кроме того, в этот же день базу «Миротворца» пополнились именами двух российских журналистов – телеканалов «Россия» и Первого Ольги Юрьевой и Валентины Соловьевой, которые были высланы Службой безопасности Украины из страны. В базе «Миротворца» их называют «антиукраинскими пропагандистами». Составителям базы данных не понравилось то, что журналисты освещали празднование Дня Победы.