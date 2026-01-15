Жители Гренландии испугались заявлений США о власти над островом

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Жители Гренландии заявляют о тревоге и неуверенности на фоне обсуждений контроля США над островом, подчеркнула министр иностранных дел Вивиан Моцфельдт.
Заявления США о контроле над Гренландией вызвали среди населения острова тревогу и неуверенность. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио рассказала о растущем давлении, которое испытывали жители на протяжении года. Она подчеркнула, что союзники должны понимать эти чувства, передает ТАСС.
По данным издания Sermitsiaq, Моцфельдт отметила: «На встрече, в которой я, как гренландка, принимала участие, я подчеркнула чувства, которые мы испытываем в этой стране, и усиливающееся давление, которое мы испытывали в течение года, что породило страх и неуверенность среди населения».
В интервью телерадиоканалу KNR министр рассказала, что последние дни перед встречей были тяжелыми, и призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая подготовку. Она сообщила, что координация подготовки встречи велась между Гренландией и Данией из-за неопределенности итогов переговоров.
Моцфельдт также добавила, что сама встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, где сторонам удалось открыто обсудить ситуацию на острове и выразить стремление к сотрудничеству и взаимопониманию.
Ранее сообщалось, что Моцфельдт разрыдалась после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.
А глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров остается верен Дании, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.