Парад Победы прошел в Луганске

Парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Луганска.

И.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь к ветеранам, заявил, что их подвиг и жертвы, «положенные на алтарь Великой Победы», всегда будут помнить и чтить, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не забудем убитых и замученных героев войны, ценою жизни которых был остановлен фашизм, и мы будет отстаивать правду о войне вопреки тем, кто умышленно пытается переписать историю», – сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что «ни одна армия не сможет победить» народ республики, и ни одно оружие не испугает солдата республики.

Народная милиция ЛНР сообщила, что в параде приняли участие 56 единиц военного вооружения и техники и более тысячи человек личного состава.

Военный парад принимал Пасечник, командовал им командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.



«Все прошло на высшем уровне, без происшествий, недаром наши военные целый месяц ежедневно старались, чтобы это было красочно и красиво. Уверен, наши военнослужащие шли не хуже, чем на самом главном параде в Москве», – заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что парад военной техники и вооружения возглавлял танк Т-34, который был восстановлен после артобстрела со стороны украинских силовиков 17 апреля.

Также жители Луганска прошли шествием «Бессмертного полка» с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственниками и портретами погибших ополченцев. Возглавлял колонну «Бессмертного полка» и.о. главы ЛНР, который нес портрет своего деда.

Ранее сообщалось, что парад в честь Дня Победы прошел в ДНР.