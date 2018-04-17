ВСУ под Луганском подбили Т-34

В ходе ночного обстрела снаряд украинских силовиков попал в советский Т-34, который должен был принять участие в параде Победы 9 мая в Луганске.

Об этом сообщает Telegram-канал «Майор и генерал», публикуя фотографию поврежденного советского танка.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли Луганск с целью срыва парада 9 мая. Отмечалось, что при обстреле был уничтожен танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в параде.