Парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В Донецке начался парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия парада присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Кононов, представители правительства и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

Парадные расчеты проходят по центральной улице Донецка от площади им. Ленина. За ними последует военная техника, колонну возглавит танк Т-34, боевая машина «Катюша» и другая техника времен войны.

Ранее министр обороны ДНР Владимир Кононов заявлял, что в параде примут участие более 1,5 тыс. человек и более 70 единиц военной техники.