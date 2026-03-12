  • Новость часаИсполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 11:21 • Новости дня

    Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Елене Камбуровой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» художественному руководителю Театра музыки и поэзии Елене Камбуровой.

    Президент Владимир Путин присвоил Елене Камбуровой орден «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа на портале официального публикования правовых актов .

    В указе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    Помимо Елены Камбуровой, орденами также отмечены генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов и артист, член Союза кинематографистов России Валентин Смирнитский.

    Ранее президент России Владимир Путин  присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» режиссеру Константину Богомолову.

    Певица Татьяна Буланова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

    11 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники

    Кравцов заявил о завершении перехода на единые учебники к 2028 году

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К 2028 году все школьники России будут обучаться по единым государственным учебникам по основным предметам, включая русский язык, литературу и естественные науки, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.

    Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».

    Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.

    Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.

    Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.

    Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.

    11 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

    Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, особо отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

    Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.

    «Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.

    Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    11 марта 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин призвал повысить престиж работы преподавателя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин отметил особую важность повышения привлекательности профессии учителя, особенно для сотрудников общеобразовательных школ.

    Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению престижности профессии преподавателя, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Нам надо продолжать эту работу по повышению уровня престижности работы преподавателя, причем и в школах, и в средних и высших учебных заведениях. В школах в первую очередь», – заявил Путин.

    Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.

    Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.

    11 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пезешкиана

    Песков: Требования Ирана к США не обсуждались Путиным и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президенты России и Ирана не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    Вопросы, связанные с требованиями Ирана к США, не поднимались во время телефонного разговора Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти темы не обсуждались в рамках беседы лидеров.

    Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении гарантий от возобновления войны, полного ядерного топливного цикла и компенсаций, подчеркнул: «Эти все темы не обсуждались в течение этого разговора».

    В телефонном разговоре главы двух государств сосредоточились на других вопросах двусторонней повестки и международной ситуации.

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом.

    В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Встреча Владимира Путина с Масудом Пезешкианом сейчас представляется маловероятной.

    11 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Героя России получил рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость, следует из указа президента Владимира Путина.

    Президент  Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.

    Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.

    Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.

    11 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым отметил активную работу над стратегией развития образования в России.

    Владимир Путин принял в Кремле главу Минпросвещения Сергея Кравцова для обсуждения новой концепции обучения, сообщается на сайте Кремля.

    Министр доложил президенту, что работа над документом практически закончена. «Завершается работа над стратегией развития образования РФ», – заявил чиновник во время беседы с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал важность этого совещания. По его словам, новая концепция должна отражать современные реалии и учитывать уже имеющиеся наработки в педагогической сфере.

    Разработка документа ведется с 2024 года и охватывает период до 2036-го с перспективой до 2040 года. В масштабной работе принимают участие более 1,5 тыс. экспертов, представители бизнеса, ученые и родительское сообщество из всех регионов страны.

    Ранее Песков анонсировал рабочее совещание Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

    11 марта 2026, 14:24 • Новости дня
    Кравцов сообщил о переходе всех школ России на Max

    Tекст: Вера Басилая

    В российских школах начали использовать мессенджер Max для коммуникации между учителями, учениками и родителями, охватив более 20 млн пользователей, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о полном переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам министра, этим сервисом теперь пользуются более 20 млн учителей и школьников.

    Кравцов отметил: «Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников».

    Министр подчеркнул, что Max представляет собой защищенный мессенджер. Он добавил, что через платформу осуществляется доступ к электронным дневникам, школьным заданиям, а также сервисам для поступления в детские сады и школы. Кравцов заявил, что работа по развитию функционала мессенджера продолжается.

    Ранее в приложении Сферум в Мax стала доступна витрина познавательных каналов для школ и колледжей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!


    11 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах России с руководством Ирана

    Песков заявил о готовности России содействовать миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия находится в постоянном контакте с Тегераном, в том числе с высшим руководством Ирана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны».

    Песков добавил, что, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, Москва готова внести свой вклад в дело восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликтов в регионе.

    Ранее Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна.

    11 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Голубкова с золотом Паралимпийских игр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Ивана Голубкова с завоеванием золотой медали на XIV Паралимпийских играх.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что спортсмен добился успеха благодаря неустанному труду, вере в себя и преданности своему делу.

    Путин подчеркнул, что Голубков продемонстрировал высокий уровень мастерства, твердый характер и волю к победе, а золото на дистанции 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стало заслуженной наградой.

    Президент выразил особую благодарность наставникам и тренерам спортсмена, пожелав всей команде новых успехов. Путин завершил свое послание словами поддержки и признания, отметив, что страна гордится достижениями Голубкова.

    Напомним, в среду Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде-2026 в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом среди спортсменов, выступающих сидя. Спортсмен посвятил золото Паралимпиады России и Путину.

    Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде, а лыжница Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1, принеся сборной России вторую золотую медаль.

    11 марта 2026, 14:17 • Новости дня
    Кравцов: Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования, за пять лет количество отстающих школьников уменьшилось на 10%, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил об успехах в обучении школьников, сообщается на сайте Кремля.

    Глава ведомства подчеркнул: «Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%».

    Руководитель министерства также доложил о введении единого содержания предметов. Теперь везде действуют общие федеральные программы высокого уровня. Это позволяет дать качественные знания любому ребенку вне зависимости от места проживания.

    Чиновник отметил, что педагогическое сообщество восприняло новые стандарты очень позитивно.

    Ранее Владимир Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России.

    11 марта 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированных международных разговорах Путина

    Песков: Путин проведет несколько международных телефонных разговоров 11 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у Путина запланировано несколько телефонных разговоров. Я не буду их предвосхищать, мы, как делаем обычно, дадим информационные сообщения по итогам этих разговоров», – заявил Песков на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее Кремль раскрыл детали разговора Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

    11 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин отметил связь учеников школ и колледжей с будущими работодателями

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым отметил важность обеспечения прямой связи учеников школ и колледжей с будущими работодателями и совместного создания лабораторий и современной производственной базы.

    Владимир Путин на встрече с Сергеем Кравцовым подчеркнул важность прямой связи между учащимися школ и колледжей и их будущими работодателями, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве», – сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.

    В свою очередь Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует к 2028 году подготовить более 1,3 млн рабочих кадров в рамках обучения в колледжах.

    Министр подчеркнул: «И ваше поручение о подготовке к 2028 году миллиона высококвалифицированных рабочих кадров мы даже перевыполним». По его словам, данная работа уже ведется, и министерство рассчитывает на тесное сотрудничество с ведущими предприятиями страны.

    Ранее Путин предложил повысить требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам.

    Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.

    Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.

    11 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов по посещению G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин сейчас не планирует посещать лично саммит G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается», – цитирует Пескова ТАСС.

    В сентябре президент США Дональд Трамп выразил готовность видеть лидеров России и Китая на саммите G20 в Майами.

    11 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    В Кремле анонсировали совещание Путина с Кравцовым

    Песков: Путин проведет совещание с Кравцовым 11 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет рабочее совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Сегодня Путин пригласил к себе министра просвещения Сергея Кравцова, с которым состоится совещание в рамках той работы, которая ведется по подготовке новой концепции образования», передает ТАСС.

    По его словам, президент намерен уделить особое внимание тому, как проект концепции будет учитывать новые реалии, современные наработки и существующие достижения системы образования.

    Песков также уточнил, что на совещании планируется обсудить не только успехи, но и выявленные проблемные точки в образовательной сфере.

    Ранее Кравцов сообщил, что работа над новым учебником по истории завершена, качество образования будет улучшаться.

  • О газете
