Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Елене Камбуровой
Президент России Владимир Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» художественному руководителю Театра музыки и поэзии Елене Камбуровой.
Президент Владимир Путин присвоил Елене Камбуровой орден «За заслуги в культуре и искусстве»
В указе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Помимо Елены Камбуровой, орденами также отмечены генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов и артист, член Союза кинематографистов России Валентин Смирнитский.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» режиссеру Константину Богомолову.
Певица Татьяна Буланова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».