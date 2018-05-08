На Украине рассказали о роли Roshen в финансировании ПВО

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что кондитерская компания Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, финансировала переоборудование системы ПВО вокруг Киева.

«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы – и оружие была продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России», – цитирует «Обозреватель» Полторака.

Он отметил, что минобороны Украины должны сосредоточить свое внимание создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, поскольку «все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий».

Напомним, в апреле Порошенко уличили в сохранении контроля над фабрикой Roshen в Липецке.