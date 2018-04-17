Порошенко уличили в сохранении контроля над «Рошен» в Липецке

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан заявил, что президент Украины Петр Порошенко по-прежнему сохраняет контроль над фабрикой «Рошен».

Он назвал Порошенко очень коррумпированным бизнесменом, которого окружают «много опасных людей». Салливан напомнил, в частности, как представители украинского президента уверяли, что не переводили деньги в офшоры, однако есть доказательства, что это делалось, сообщает «Украинская правда».

«Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду», – сказал Салливан.

Он считает, что документы покажут, что бизнес не отдан в доверительную собственность, липецкая фабрика находится в «слепом трасте» - то есть, бенефициар не может вмешиваться, а решения принимает доверенное лицо. На это указывает, по словам Салливана, в частности, тот факт, что в прошлом году решение закрыть фабрику принял менеджмент корпорации «Рошен», а не траст, в управлении которого она находится.

В феврале украинские СМИ выяснили, что Порошенко до сих пор владеет в России зерновым и крахмальным предприятиями.

Перед этим гендиректор корпорации «Рошен», принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, заявил, что никому не продаст фабрику в Липецке дешевле 200 млн долларов.