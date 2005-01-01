Мешавший Трампу генпрокурор Нью-Йорка со скандалом ушел в отставку

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, выступавший против иммиграционного указа Дональда Трампа, объявил об отставке спустя три часа с момента появления скандальной публикации в журнале New Yorker.

В скандальной статье четыре женщины, состоявшие, по их словам, в разное время в отношениях с Шнайдерманом, обвинили прокурора Нью-Йорка в том, что неоднократно подвергались с его стороны физическому насилию, в результате чего были вынуждены обращаться за медицинской помощью, передает РИА «Новости».

Комментируя обвинения, Шнайдерман заявил, что это было частью ролевых игр по обоюдному согласию.

После публикации губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо потребовал отставки генерального прокурора, после чего Шнайдерман решил уволиться.

«Несмотря на то что эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или действиями на работе, они серьезно воспрепятствуют моей руководящей работе в офисе (генпрокурора) в такое ответственное время. Поэтому я покидаю свою должность с завершением рабочего времени 8 мая 2018 года», – говорится в заявлении Шнайдермана.

Напомним, в марте прошлого года Шнайдерман заявил, что штаты Нью-Йорк и Вашингтон намерены оспорить иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.

Кроме того, генпрокурор Нью-Йорка руководил расследованием против благотворительного фонда Трампа.