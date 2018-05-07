В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

Над восточными районами Сирии при проведении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», сообщило министерство обороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что оба летчика погибли, их тела уже доставлены на аэродром базирования, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула». Способен поражать бронированную технику, живую силу противника, а также воздушные цели. По данным, на 2017 год, на вооружении российских ВС находилось более 90 машин. В Сирию несколько Ка-52 были переброшены в марте 2016 года.

Напомним, в минувший четверг после взлета с аэродрома Хмеймим в Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет. Подчеркивается, что огневого воздействия по истребителю не было.

Кроме того, в начале марта при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какую ошибку могли допустить летчики разбившегося Ан-26.